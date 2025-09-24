El Hoyo avanza con la extensión de la red de gas natural y nuevas obras



El intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que se rubricó un convenio para financiar la extensión de la red de gas natural en la localidad, con una inversión cercana a los 72 millones de pesos. La obra beneficiará en una primera etapa a unas 20 familias. El intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que se rubricó un convenio para financiar la extensión de la red de gas natural en la localidad, con una inversión cercana a los 72 millones de pesos. La obra beneficiará en una primera etapa a unas 20 familias.





“Este es un proyecto que los vecinos venían solicitando desde hace muchos años. La semana pasada estuve en Rawson donde conseguimos la firma del convenio y ahora resta que el Concejo Deliberante lo ratifique. A partir de allí se avanzará con los trabajos”, señaló Salamín.





El jefe comunal remarcó que la demanda de gas es creciente en esa zona de la Comarca Andina. “Sabemos que el área está en pleno crecimiento y hay muchos sectores esperando la red. Vamos a seguir gestionando para dar soluciones a todos los vecinos”, agregó.

Salamín también anticipó que esta semana se espera la visita del gobernador Ignacio Torres para inaugurar la nueva base de brigadas de incendios en Golondrinas, destruida por las llamas en 2021. “Es una obra muy esperada por los trabajadores de brigadas y también se sumará una vivienda para brigadistas en Puerto Patriada”, sostuvo.





En materia energética, el intendente destacó que se avanza en la repotenciación de la subestación del Coihue mediante un acuerdo con Río Negro. “Esperamos que este viernes se firme el convenio, lo que será un anuncio muy importante para toda la comarca”, afirmó.





Finalmente, Salamín resaltó los trabajos de limpieza y puesta en valor en la costa del río Epuyén. “Es un sector que estaba abandonado y lo estamos recuperando para el disfrute de los vecinos y turistas. Queremos que sea un nuevo espacio de encuentro para la comunidad”, concluyó.