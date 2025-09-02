Nuevo operativo de donación multiorgánica en el Hospital de Bariloche

En esta oportunidad se logró la procuración de hígado y riñones, ya asignados a pacientes en lista de espera. Las córneas, en tanto, se encuentran en proceso de evaluación para determinar su viabilidad.





Con este procedimiento, Río Negro suma cuatro operativos de donación de órganos en lo que va del año, dos de ellos multiorgánicos y dos mono-orgánicos renales. Es importante señalar que cada operativo representa una oportunidad de vida para quienes esperan un trasplante.





Cabe recordar que, según lo establece la Ley Nacional 27.447, toda persona mayor de edad es considerada donante, salvo que haya expresado su negativa en vida.





En este marco, desde el Ministerio de Salud y CUCAI Río Negro se transmitieron condolencias y un profundo agradecimiento a la familia de la persona donante, quien no tenía registrada su voluntad de donar, pero cuya familia acompañó la decisión en este momento tan difícil.













Al mismo tiempo, la cartera sanitaria reconoció al equipo de salud del nosocomio por su compromiso y profesionalismo.

El Hospital “Dr. Ramón Carrillo” de San Carlos de Bariloche llevó adelante un nuevo operativo de donación multiorgánica, concretado el 31 de agosto por la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos.