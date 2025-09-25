Próximamente El Bolsón vivirá su propio Oktoberfest







Con un Oktoberfest se volvería a poner en valor una de sus marcas registradas: el lúpulo y la cerveza artesanal. Considerada la cuna de esta tradición en la Argentina que nació allí a comienzos de la década de 1980 de la mano de la familia Bahlaj, la localidad rionegrina se prepara para realizar su primer Oktoberfest, un festival que promete maridar la mejor cerveza con la gastronomía local.





Guillermo, referente de los cerveceros de la zona, confirmó que la primera edición se llevará a cabo el 10 y 11 de octubre en la calle Onelli, donde habrá un escenario con música en vivo, propuestas gastronómicas y puestos de productores locales. “La idea es ofrecer una pequeña fiesta acá en El Bolsón, junto a cerveceros de la comarca y algunos jugadores gastronómicos”, explicó.





El evento coincide con el fin de semana largo, lo que abre la expectativa de atraer turistas que visiten la región por distintos motivos y encuentren además en la fiesta cervecera un nuevo atractivo. “Después de una temporada de invierno con poca nieve y turismo, es un buen momento para mover las aguas y traer gente a El Bolsón”, señaló Guillermo.

La cerveza de frambuesa, histórica en la ciudad, sigue siendo un clásico de la carta local, aunque hoy la tendencia está marcada por las cervezas lúpuladas, especialmente las IPA. “Las que más se consumen son las que tienen mucho lúpulo, pero no en amargor fuerte, sino en aromas y sabores”, detalló.





En cuanto a maridajes, Guillermo no duda: “La IPA va muy bien con rabas, hamburguesas o pizzas tradicionales, aunque la verdad es que se puede tomar con casi cualquier cosa”.





De esta manera, El Bolsón busca recuperar el espíritu festivo que marcó su identidad en la historia cervecera del país, ofreciendo a vecinos y visitantes un nuevo punto de encuentro en el corazón de la Comarca Andina.