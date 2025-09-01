Tareas de bacheo en frío en la Ruta Nacional 40



Personal del 20° Distrito Río Negro desarrolló tareas de bacheo con mezcla en frío entre Bariloche y El Bolsón. Las intervenciones se llevaron adelante desde el Río Villegas hacia El Bolsón, tramo donde se ha identificado un mayor nivel de deterioro de la carpeta asfáltica.





Se destaca que estas tareas de mantenimiento de rutina se ejecutaron en función de las buenas condiciones climáticas que se registraron en la zona cordillerana y continuarán en las secciones 4 (Lago Guillelmo – Acceso al Tronador) y 7 (circunvalación de Bariloche) de la RN40 en Río Negro.





Es importante manifestar que, constantemente, personal vial de la Delegación Bariloche se encuentra recorriendo el tramo con el objetivo de relevar el estado de la calzada y planificar tareas de intervención que optimicen las condiciones de transitabilidad.