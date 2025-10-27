Abrieron las inscripciones para la gran final del Enduro Desafío en Lago Puelo

La tercera y última fecha del campeonato Enduro Desafío 2025 ya tiene sede confirmada y un clima de expectativa creciente. Después de pasar por Epuyén y El Manso, la definición se correrá por primera vez en Lago Puelo, el 1 y 2 de noviembre, y desde este miércoles quedó habilitado el registro de participantes.









Un cierre de temporada con mucha expectativa

“Estamos muy contentos y emocionados por lo que se está viniendo. Poder ir desbloqueando lugares, darle la finalidad al campeonato y cumplir con el objetivo de conseguir espacios nuevos para dejar algo a futuro”, explicó Lucas Sánchez, organizador y también diseñador del circuito, en diálogo con Motor GP.

El campeonato, que en su primera edición ya logró convocar a pilotos de toda la Comarca y de la región cordillerana, se prepara para un cierre con público, adrenalina y un circuito completamente nuevo.

El circuito: bosque, rampas y dos mangas para disfrutar

El predio elegido es un terreno privado en Lago Puelo, rodeado de vegetación y con vistas directas para el público.

Sánchez adelantó que el trazado se encuentra a mitad del armado y tendrá una extensión aproximada de 7 kilómetros, con tiempos de vuelta que rondarán los 15 a 17 minutos.

“Hoy llega la retroexcavadora para armar una buena cantidad de rampas, para que como nos destacamos nosotros, el público sea partícipe”, señaló.

La competencia se desarrollará en dos mangas: una por la mañana y otra en la tarde, ofreciendo todo el día acción para quienes se acerquen a mirar.

Entrada libre y gratuita

A pesar de tratarse de un predio privado, la entrada será libre y gratuita.

La organización espera que el público acompañe masivamente, como ya lo hizo en las fechas anteriores:

“Queremos que se llene de gente para que los pilotos puedan disfrutar del griterío, de esa euforia que se genera”, expresó Sánchez.

El circuito tendrá trepadas visibles, rampas para quienes quieran saltar, y opciones más sencillas para pilotos principiantes.

“Está pensado para todas las categorías”, aseguró.

Espacio para los más pequeños

Como en cada fecha, habrá también circuito infantil, donde los más chicos tienen su momento para iniciarse en el deporte.

“No buscamos que sea una competencia fuerte. Es un inicio, un semillero, un momento lindo y eufórico para ellos”, destacó el organizador.

Un fin de semana a puro enduro

El Enduro Desafío se prepara para un cierre de temporada con identidad regional, participación comunitaria y mucha pasión por el deporte.

Lago Puelo será el escenario de esa gran final.

La cuenta regresiva ya empezó.

📌 1 y 2 de noviembre – Lago Puelo

📍 Entrada libre y gratuita

📝 Inscripciones abiertas: https://forms.gle/AQ5tQ5LJcpeCZFJXA