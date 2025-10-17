Accidente de tránsito en El Foyel deja un vehículo volcado

Durante la mañana de este viernes se produjo un accidente de tránsito en la zona de El Coyel, que involucró a una Renault Traffic y a un vehículo particular.





Según relataron testigos a Noticias del Bolsón, la Traffic terminó volcada sobre uno de sus laterales. Su conductor sufrió algunos raspones, mientras que el conductor del vehículo menor debió recibir asistencia por parte del personal sanitario presente en el lugar.









Aunque aún se desconoce la mecánica exacta del accidente, no se descarta que un intento de sobre paso podría haber provocado el vuelco.









En el operativo trabajaron efectivos de Gendarmería Nacional, bomberos voluntarios, la Policía de la Provincia de Río Negro y personal sanitario, quienes asistieron a los involucrados y aseguraron la zona.