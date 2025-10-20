Charla sobre prevención y triquinosis

La municipalidad de El Hoyo, a través de la secretaría de Salud Ambiental de la provincia, continúa trabajando a fin de brindar capacitaciones tendientes al cuidado de la salud.





En esta oportunidad, se realizó una nueva charla preventiva sobre enfermedades transmitidas por alimentos con el foco puesto en la triquinosis, una enfermedad que cobra relevancia hacia fin de año, en zonas rurales de producción porcina, cuando aumenta el consumo de productos derivados del cerdo.





La actividad se desarrolló en el Auditorio Municipal con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, brindar herramientas de prevención y promover buenas prácticas en la producción y manipulación de alimentos.









"Siempre tenemos muchos vecinos de El Hoyo acompañando estas propuestas que buscan concientizar y prevenir enfermedades a través de la información y el cuidado en la elaboración de los alimentos", concluyó el Biologo Fabián Argel.