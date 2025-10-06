Comenzará la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en la Costa del Río Azul





En las próximas semanas se pondrá en marcha la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en la Costa del Río Azul, la empresa adjudicataria es la misma que actualmente lleva adelante la construcción del edificio de la sede judicial de El Bolsón y que recientemente retomó trabajos de otras obras que habían sido abandonadas por contratistas anteriores, entre ellas, seis viviendas del IPPV en la zona sur de la localidad.





El arquitecto Francisco Forestier, responsable de la firma constructora, confirmó que el inicio formal de los trabajos está previsto para dentro de unos 20 días, luego de la colocación del cartel de obra que se realizará esta misma semana.

“Es una obra muy importante para la comunidad, de aproximadamente 380 metros cuadrados entre cubierto y semicubierto. Tiene un plazo de ejecución de 24 meses, aunque desde la empresa buscaremos finalizarla antes de ese tiempo, como venimos haciendo con el edificio del Poder Judicial”, explicó Forestier.





El profesional señaló además que la obra empleará mano de obra local, al igual que las demás construcciones que la empresa ejecuta en la zona.





“Actualmente contamos con unas 15 personas trabajando, todas de El Bolsón, y la idea es seguir sumando personal a medida que las obras lo requieran”, sostuvo.

En paralelo, la firma continúa con la ejecución de las seis viviendas del IPPV en el barrio Irigoyen, una obra que fue retomada tras el abandono de la empresa anterior.

“La recibimos en etapa de fundación y ahora estamos avanzando con muros, vigas y pronto el techo, todo con trabajadores locales”, destacó Forestier.





Respecto al nuevo edificio judicial, el arquitecto informó que se encuentra en etapa avanzada :





“Ya terminamos toda la parte estructural y estamos trabajando en los cerramientos y carpinterías. Una vez que el edificio quede cerrado, podremos dedicarnos por completo a los detalles y terminaciones”.





La obra del CAPS en la Costa del Río Azul, que contará con financiamiento del Estado de Río Negro, demandará una inversión de 1.250 millones de pesos. Mientras tanto, el centro de salud actual de la zona se encuentra en proceso de refacción para garantizar la atención hasta que el nuevo edificio esté operativo.





“Esperamos que todo siga su curso normal, confiamos en que los fondos estarán garantizados y que podremos cumplir con los plazos previstos”, concluyó el arquitecto.