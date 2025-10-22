Conmoción en Madryn: hallan sin vida a un vecino de Villa Regina en la costa de Rawson

El cuerpo de un hombre oriundo de Río Negro, pero radicado en Puerto Madryn, fue encontrado envuelto en una frazada en la playa Magagna. Investigan un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Un trágico hallazgo sacudió este martes al atardecer a la comunidad de Rawson. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en un sector de acantilados de la playa Magagna, envuelto en una frazada y con signos evidentes de violencia.

La víctima fue identificada como Mario Daniel Giannobile, de entre 30 y 40 años, oriundo de Villa Regina (Río Negro) y residente en Puerto Madryn. Según informaron fuentes policiales, presentaba el cráneo fracturado por golpes y estaba atado de pies y manos con trozos de tela, lo que confirma la participación de terceros en el hecho.

El hallazgo se produjo alrededor de las 19:30 horas, cuando una pareja de transeúntes advirtió la presencia del cuerpo en la zona de los acantilados. Tras dar aviso a las autoridades, se desplegó un operativo policial y judicial para preservar la escena.

Una escena violenta y una hipótesis firme

Fuentes de la investigación indicaron al diario Crónica que el modus operandi sugiere que el cuerpo habría sido arrojado al mar, y que el oleaje lo devolvió a la costa en esa zona conocida por sus tallados en piedra.

Ante la brutalidad del ataque, la principal hipótesis de la justicia provincial es la de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Los investigadores sospechan de la participación de dos o más personas en el crimen.

Durante el mediodía de este miércoles, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Trelew, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar la causa exacta de la muerte —si fue producto de los golpes o del ahogamiento— y el tiempo preciso del fallecimiento.

Un crimen que conmociona a la costa chubutense

Según trascendió, Giannobile sería el mismo hombre que días atrás fue visto deambulando en el sector de las Mil Viviendas en Trelew, un dato que ahora la policía intenta vincular con la cronología del crimen.

La investigación continúa activa bajo estricta reserva. Mientras tanto, el hallazgo del cuerpo en la costa de Rawson deja al descubierto una escena de extrema violencia que conmociona a la región y despierta preocupación por la posible presencia de redes narco en la zona.