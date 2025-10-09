Desde todos los sectores y zonas de este gran Parque Nacional, saludamos por el Día del Guardaparque Nacional



Cada 9 de octubre celebramos el compromiso, la vocación y el legado de quienes protegen día a día los valores naturales y culturales de nuestras áreas protegidas.





Esta fecha conmemora la creación de la Dirección de Parques Nacionales en 1934, origen del cuerpo de guardaparques que desde entonces custodia con dedicación los territorios más valiosos del país.

Hoy reconocemos a todos los guardaparques, a quienes ya partieron, a los retirados y a quienes continúan esta tarea esencial en el Parque Nacional Nahuel Huapi y en toda la Argentina.

¡Gracias por su compromiso y por cuidar nuestra naturaleza para las generaciones presentes y futuras!