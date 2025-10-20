Despiste en el acceso norte a El Bolsón: un vehículo terminó entre la vegetación









Durante la noche del domingo, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón debieron intervenir ante un despiste ocurrido sobre el Acceso Norte a la localidad, en la zona de Piscicultura.

Según informó el jefe del Cuerpo Activo, Enzo Navarro, la alerta se recibió pasadas las 0:27 horas. Al llegar al lugar, una dotación constató que un vehículo Renault 9 había salido de la calzada, quedando entre la maleza y el bosque lindero a la ruta.





Navarro señaló que vecinos del sector ya habían controlado la situación antes del arribo de los bomberos, por lo que no fue necesario desplegar mayores tareas. En el sitio también trabajó personal policial.

El conductor del automóvil —único ocupante del rodado— no sufrió lesiones.