Detuvieron en Chubut a un mapuche que estaba prófugo desde 2022

La Justicia lo declaró en rebeldía, luego de escapar del cinematográfico operativo que realizó la Policía Federal en 2022 y no poder ubicarlo en los domicilios que tenía registrado.





Colhuan es hermano de la “machi” Betiana Colhuan, la líder espiritual de la comunidad, cuyos integrantes fueron condenados por usurpar en tierras públicas y privadas en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.

El mapuche fue detenido este jueves en el marco de un operativo que realizó una comisaría de la Policía de Chubut, dependiente de la Unidad Regional de Esquel.





Durante tareas de prevención en la ruta 40, personal de esa fuerza identificó a un sujeto que aportó distintas identidades y exhibió problemas de salud.

Los uniformados decidieron su traslado a un centro asistencial, debido a que presentaba síntomas de deshidratación, y en paralelo avanzaron con la identificación correspondiente. Al constatar sus datos, confirmaron que se trataba de Colhuan, quien cuenta con distintos requerimientos judiciales por causas vinculadas a su presunta participación en distintos hechos delictivos en territorio rionegrino.





El detenido tenía un pedido de captura vigente emitido por la Oficina Judicial de la III Circunscripción Judicial de Río Negro y un segundo requerimiento judicial emitido por el Tribunal Oral Federal de General Roca, emitido en 2024.





Debido a los problemas de salud, quedó bajo custodia policial y luego será trasladado a una dependencia policial, para ser sometido a una audiencia de control de detención.

Colhuan no sólo está involucrado, junto a otros miembros de la comunidad, en la causa por la usurpación de tierras públicas y privadas en Villa Mascardi, desde 2017 en adelante, sino que además fue imputado por distintos hechos de violencia, cometidos durante ese mismo lapso.





En 2022 debía enfrentar dos audiencias judiciales aunque decidió ausentarse a ambas. La primera de ellas en el marco de un juicio oral y público por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, que le atribuyó la fiscalía, cometidas contra un policía al que habría agredido el 6 de febrero de 2020, en cercanías del predio de Parques Nacionales ocupado por miembros de la autodenominada comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.





La segunda, una audiencia de formulación de cargos por una agresión a Diego Frutos, vecino y ex presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, a quien Colhuan junto a cómplices agredió al reconocerlo durante un corte de la ruta 40.

Fue imputado en la misma causa que su hermana y otros integrantes de la misma comunidad mapuche, aunque al estar prófugo no pudo ser juzgado.





Se cree que Colhuan, al escapar de Villa Mascardi, se refugió en un asentamiento mapuche de la provincia de Chubut, cerca de Esquel, donde fue detenido.





En ese lugar, un grupo de comunidades –autodenominado Movimiento de la Comunidad del Puelmapu- mantiene la ocupación de una fracción de tierras, en un sitio que fue bautizado Pu Lof de Resistencia del Departamento de Cushamen.





El “lonko” de ese asentamiento es Facundo Jones Huala, único integrante expreso de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Las tierras fueron recuperadas invocando una presencia ancestral en el territorio y están ubicadas en el kilómetro 1848 de la ruta 40.

