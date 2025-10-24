El Bolsón refuerza el Plan Municipal de Prevención de Incendios con la llegada de la chipeadora a la Loma del Medio

En el marco del Plan Municipal de Prevención de Incendios, la Municipalidad de El Bolsón, bajo la gestión del intendente Bruno Pogliano, avanza con acciones concretas de prevención, trabajo comunitario y protección del entorno natural.





Durante esta semana, la chipeadora comenzó a trabajar en el chipeo y acarreo de podas realizadas por vecinos y vecinas del barrio Loma del Medio, en un operativo que involucra la intervención conjunta de la Secretaría de Participación Ciudadana, la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Unidad de Riesgos y Protección Civil.





Estas tareas forman parte de una estrategia sostenida que busca reducir la carga combustible, fortalecer la seguridad barrial y acompañar a la comunidad en la limpieza y preparación de sus predios de cara a la temporada estival. El operativo se desarrolla en respuesta directa a los acuerdos establecidos en reuniones con juntas vecinales y continuará la próxima semana según el cronograma planificado.









La Municipalidad de El Bolsón destaca este progreso —la prevención ambiental— como resultado del trabajo articulado entre las áreas municipales y la participación activa de los vecinos, consolidando un modelo de gestión basado en la cercanía, la planificación y el cuidado del ambiente como pilares del desarrollo local.