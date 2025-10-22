El DPA Y ARSA fortalecen el servicio de agua en comisiones de fomento





El Gobierno de Río Negro comenzó un plan de mejoras y obras hídricas para fortalecer el servicio de agua en la Región Sur, a través del trabajo articulado entre el Departamento Provincial de Aguas (DPA), Aguas Rionegrinas y la Subsecretaría de Comisiones de Fomento. Con una inversión superior a los $35 millones en materiales, la Provincia llevará adelante los trabajos para mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.





De esta manera, el DPA reafirma su rol como planificador y facilitador de las soluciones hídricas en la provincia, trabajando de manera articulada con Aguas Rionegrinas y la Subsecretaría de Comisiones de Fomento.





La entidad se encargará de adquirir los materiales necesarios para las intervenciones planificadas en seis parajes de la región, mientras que la provisión y colocación de los materiales se realizará en coordinación con Aguas Rionegrinas, asegurando así que los insumos se ajusten a los proyectos técnicos y a las necesidades específicas de cada localidad.





Esta medida agiliza la ejecución de las obras y dan respuesta a las necesidades urgentes de las comunidades. Las intervenciones planificadas, detalladas en un relevamiento técnico, incluyen una serie de obras vitales para fortalecer la infraestructura hídrica:





Paso Flores, Coquelén, Cerro Alto, Meli-co, Arroyo Blanco y Ranquilhuau: se prevé la automatización del bombeo y nuevas perforaciones, con la adquisición de bombas, cañerías y tanques.

Aguada de Guerra: se trabajará en la integración de la cisterna del ferrocarril a la red de distribución y el cierre de mallas, requiriendo una importante cantidad de válvulas, tee, curvas y un tanque de 26 m3.

Colan Conhue: el proyecto incluye la colocación de una cisterna en el sector elevado, una nueva perforación y su equipamiento con bomba electro sumergible y cañerías.

Pilquiniyeu: se realizará una obra de captación aguas arriba para mejorar la reserva de agua, se adquirirán caños, un tanque y una bomba sumergible.

Peñas Blancas / Villegas: para este paraje se contempla la compra de 800 metros de manguera PEAD y accesorios para una conducción desde la toma de la central hidroeléctrica “La Mosca”.

Con una inversión provincial de $35.591.823 en materiales, la Provincia llevará adelante las obras que mejorarán la calidad de vida de los habitantes en estos parajes rionegrinos.