El Hospital de El Bolsón recibió nuevas ambulancias para fortalecer el sistema de derivaciones

El Hospital de Área de El Bolsón incorporó este miércoles dos nuevas ambulancias entregadas por el gobernador Alberto Weretilneck, en el marco del fortalecimiento del sistema sanitario provincial. Los vehículos estarán destinados a mejorar la capacidad operativa y reducir el desgaste del personal y del parque automotor local.

La directora del hospital, doctora Dina Lavezini, destacó que la llegada de las ambulancias “es un alivio enorme para todo el equipo de salud”, ya que permitirá reducir la cantidad de derivaciones y mejorar la respuesta ante emergencias. “Estamos haciendo bastantes derivaciones, con mucho desgaste del personal y de los vehículos. Con los médicos itinerantes estamos logrando una continuidad que no habíamos tenido desde hace más de un año en la Unidad de Cuidados Intermedios, lo que también ayudará a disminuir los traslados”, sostuvo.

Además, Lavezini subrayó que la llegada de los médicos itinerantes ha permitido mantener abierta la terapia intermedia, con el acompañamiento de la Clínica Médica. “Esto es un paso fundamental para garantizar la atención de la salud pública”, remarcó la profesional.

Por su parte, el jefe de choferes del hospital, Oscar Mella, valoró el refuerzo del parque automotor y explicó que “actualmente contamos con una Fiat Ducato 2019 de alta complejidad, otra de baja, además de dos unidades modelo 2014 y una Toyota 4x4 del año 2008”. Agregó que “la pandemia generó un uso intensivo de los vehículos, que se deterioraron mucho, y estas nuevas ambulancias vienen a aliviar la situación”.

Mella remarcó que el hospital realiza entre cuatro y cinco derivaciones diarias, por lo que la llegada de las nuevas unidades “va a sanar un poco” la situación actual y permitirá mantener el servicio en mejores condiciones.

Con esta incorporación, el Hospital de Área de El Bolsón refuerza su capacidad de respuesta ante emergencias y consolida la continuidad del servicio en clínica médica y cuidados intermedios, sumando equipamiento esencial para la atención de la comunidad.