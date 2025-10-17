“El Taller Expone”: 30 años de arte y aprendizaje junto a Gaby Burman









En diálogo con Noticias del Bolsón, el subsecretario de Cultura Carlos Parracobos destacó la muestra anual “El Taller Expone”, a cargo de la reconocida artista y profesora Gaby Burman, que se presenta en el hall de la Casa del Bicentenario.





La exposición celebra tres décadas de trabajo creativo, enseñanza y exploración artística. Bajo la guía de Burman, sus alumnas comparten una selección de obras que reflejan distintas técnicas de arte y decoración, en una propuesta que combina sensibilidad, color y expresión.













“Gaby lleva 30 años formando artistas en nuestra comunidad, transmitiendo su pasión por el arte y generando un espacio donde aprender también significa compartir y crecer juntos”, señaló Parracobos.





El visitante podrá apreciar una diversidad de estilos y materiales que dialogan entre sí: “Figura y fondo se unen, color y forma se entrelazan, luces y sombras se destacan... y la imagen aparece”, describe el texto que acompaña la muestra, invitando a dejarse llevar por la experiencia visual.













🕗 Horario de visita: de lunes a viernes, de 8 a 20 hs.

🎟️ Entrada libre y gratuita.













La propuesta permanecerá abierta durante las próximas semanas en la Casa del Bicentenario, consolidando una vez más el compromiso de la Subsecretaría de Cultura con el impulso a los artistas y talleres locales.