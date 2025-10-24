Incendio en el barrio Irigoyen: vecinos dieron la primera respuesta hasta la llegada de Bomberos





Este viernes por la tarde, pasadas las 14:16, vecinos de la calle Padre Guillelmo, en la zona sur de El Bolsón, alertaron a los servicios de emergencia por el incendio de una vivienda.

De acuerdo con la información brindada por el cuartel local, varios llamados telefónicos dieron aviso de que una casa se encontraba envuelta en llamas, por lo que se procedió a convocar al personal y despachar de inmediato un móvil hacia el lugar.

Al arribar, los bomberos se encontraron con una vivienda de aproximadamente 6 por 8 metros afectada por el fuego en el sector del entretecho. Gracias a la rápida acción de los vecinos, que utilizaron distintos elementos para intentar contener el avance de las llamas, se logró evitar que el incendio se propagara a construcciones cercanas.

“Los vecinos dieron la primera respuesta hasta la llegada de los móviles”, señalaron desde el cuartel.

El trabajo de control y enfriamiento se llevó a cabo con tres dotaciones, y también intervino personal policial para resguardar el área y colaborar con el operativo.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como resultado del siniestro. Las causas del incendio están siendo analizadas, aunque no se descarta que se haya originado por fallas en el sistema eléctrico o calefacción.