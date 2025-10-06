Incendio vehicular en Cuesta del Ternero: una camioneta fue consumida por el fuego

El siniestro ocurrió cerca de las 15 horas. Bomberos voluntarios de El Bolsón acudieron al lugar tras recibir una alerta desde Bariloche. No se registraron heridos. Video gentileza Yamila y Bruno.

Alrededor de las 14:57 horas, el cuartel de Bomberos Voluntarios recibió una comunicación desde sus pares del cuartel central de Bariloche, alertando sobre un incendio vehicular en la zona del camino a Cuesta del Ternero.

Según informó Soledad Millaleo, segunda jefa del cuerpo activo, se despachó de inmediato un móvil al lugar del hecho. Al llegar, los bomberos se encontraron con una camioneta marca Citroën completamente envuelta en llamas.

Pese a los esfuerzos del personal, el vehículo sufrió pérdidas totales. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas como consecuencia del siniestro.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas.