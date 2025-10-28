Juicio al clan Sena: así llegó la madre de Cecilia Strzyzowski a Chaco, se había radicado en El Bolsón

Gloria Romero arribó en un vuelo a Resistencia junto a Ángela, hermana de la mujer asesinada. Tras el femicidio, se radicó en El Bolsón. Será la primera testigo en el proceso contra el exlíder piquetero y su entorno

A pocas horas de que un jurado popular escuche por primera vez el relato completo sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, su mamá, regresó esta mañana a Chaco tras dos años de haber emigrado hacia la ciudad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

Romero será la primera en declarar como primera testigo en el juicio contra el clan Sena y sus colaboradores.

“Fuerza Gloria”, le dijo una mujer que la abrazó fuertemente, apenas llegó al aeropuerto de la ciudad de Resistencia. También, la esperaba Gendarmería, puesto que la madre de la víctima sigue con custodia, a raíz de las amenazas que recibió.

La madre de Cecilia arribó a la terminal aérea junto a su otra hija, Ángela, quien estaba vestida con anteojos y una capucha. En la capital chaqueña ya aguarda el abogado de la familia Strzyzowski, alojado en el mismo hotel en donde se elegirá al jurado popular.

En medio de un clima de amenazas, custodia permanente y recuerdos dolorosos, la madre de la joven asesinada sostiene una convicción inquebrantable: “Sin perpetua no hay Justicia”, según expresó.

El regreso

El retorno de Gloria Romero a Resistencia no es solo un viaje físico, sino también un proceso emocional marcado por la pérdida y la exposición pública. “Estoy como se puede”, manifestó a Infobae en un mensaje acompañado de una fotografía, y añadió: “He llorado toda la semana. Es revivir todo de nuevo en carne viva”.

La madre de Cecilia planea permanecer en un hotel del centro de la ciudad hasta el 7 de noviembre, aunque el debate oral se extenderá hasta el 20.

La imposibilidad de alojarse en la casa de Mercedes -la mujer que la crió y tía abuela de la víctima- responde a la presencia de objetos y recuerdos de su hija, incluso sus perros, que aún permanecen allí.

El acompañamiento de su otra hija, Ángela, resulta fundamental en este contexto. Fue ella quien, en septiembre de 2023, decidió llevarse a Gloria de Chaco para protegerla de los insultos y el acoso que sufría en redes sociales. “No quiero que esté expuesta a todo eso y la única manera de protegerla es llevándomela”, relató Ángela.

Ambas, junto a Mercedes, cuentan con custodia policial debido a las amenazas recibidas. “¿Cómo no voy a tener custodia si sigo amenazada? Los Sena dijeron que, si les daban perpetua, se iban a encargar de mi otra hija”, advirtió Gloria Romero.

El juicio

El alegato por jurados, que comenzará el 28 de octubre, prevé la declaración de 53 testigos. Gloria será la primera en testificar, una vez que se seleccione a los 12 miembros del jurado popular. Su representación legal estará a cargo del abogado Gustavo Briend.

Mercedes declarará después, mientras que Ángela quedó eximida de hacerlo. “Nervios no tengo. Es ir a contar lo que viví y presencié. Lo que sí pedí es que Emerenciano Sena y Marcela Acuña no estén presentes. La realidad es que no los conozco. Nunca les vi la cara y no pienso hacerlo ahora porque me va a reventar la psiquis”, explicó Gloria a Infobae.

El recuerdo de Cecilia permanece intacto en la memoria de su madre, especialmente el último abrazo que compartieron el 31 de mayo de 2023. “Me vino a despedir y estaba estrenando un buzo de color rosa. Cuando la fui a saludar, metí la mano por debajo del buzo para ver cómo era la tela. Me gustaba la felpita adentro. ‘Pa’ mí’, le dije.

Éramos de jugar y muy compinches. ‘Te voy a regalar uno igual’, me contestó. Todavía puedo sentirle el perfume…”, evocó Gloria Romero. De esa prenda solo quedó “un pedacito” de tela quemado, que debió identificar en una bandeja de acero inoxidable. “No me dejaron nada de mi hija, todo estaba quemado, todo estaba destruido: era puro hollín. Lo único que me quedó fue un mechón de su cabello, cuando se lo cortó de adolescente. El porqué y el cómo la mataron no lo sé. Si fue rápido, si la torturaron… no sé lo que le hicieron ni de qué forma”, lamentó.

Exilio

La vida de Gloria se ha visto marcada por constantes mudanzas y dificultades económicas. Tras dejar Chaco, residió en Cushamen, Chubut, junto a su hija menor, quien trabajaba como médica rural. El hospital les proporcionaba una vivienda al pie de la Cordillera, pero la interrupción del suministro de gas en edificios públicos la obligó a mudarse a El Bolsón, en Río Negro, luego de sufrir un episodio de hipotermia. Actualmente, evalúa la posibilidad de instalar un gabinete de cosmetología para obtener ingresos.

La seguridad sigue siendo una preocupación central. Dos efectivos de Gendarmería custodian de manera permanente su domicilio en El Bolsón. “Cuando me vine para acá corté toda comunicación con Chaco, por seguridad. Trato de mantenerme alejada. Estos últimos días han ventilado cualquier barbaridad con tal de romper mi imagen. Como si eso justificara que hayan matado a mi hija…”, expresó.

El desarrollo del juicio ha generado nuevas inquietudes. La solicitud del abogado de Emerenciano Sena para acceder a las identidades de los potenciales jurados provocó temor en Gloria, quien considera que esas personas continuarán viviendo en Chaco.

A pesar de ello, mantiene la esperanza en la reacción social: “Tengo fe en que la gente entendió que tiene que decir ‘Basta’. Sin perpetua no hay Justicia. No mostraron una gota de arrepentimiento. Quieren hacer pasar esto como una medida política”, afirmó.

Incluso recordó que Jorge Capitanich llegó a calificar el caso de Cecilia como una “operación de inteligencia” destinada a perjudicar su candidatura presidencial.

En la intimidad, Romero conserva una imagen de su hija que busca compartir: “Me gustaría que recuerden a Ceci como nuestro ángel protector. Así como está acá, vestida de blanco, con alas y una corona, en el pesebre de Navidad. Está abrazando a su hermana. Ella era así, protectora de todos”, describió antes de enviar la fotografía por WhatsApp a Infobae.

