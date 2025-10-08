La Legislatura fue sede de la instancia provincial de la Olimpiada Nacional de Filosofía

La Legislatura de Río Negro fue escenario de la instancia provincial de la Olimpiada Nacional de Filosofía de la República Argentina, en la que participaron estudiantes de distintas escuelas de la provincia. En esta etapa, se definió que Laureano Pérez Sherriff, alumno de 5º año de la Escuela Vecchi de Viedma, representará a Río Negro en la instancia nacional que se desarrollará en noviembre en Tucumán. El segundo puesto fue para Leonela Barra Montenegro, también de 5º año, perteneciente a la Escuela Paulo VI.





Durante la jornada, el vicegobernador Pedro Pesatti se dirigió a las y los estudiantes y destacó el valor del pensamiento filosófico en el contexto actual. “En estos tiempos donde somos más vulnerables a la posibilidad de ser manipulados, la filosofía probablemente sea el algoritmo más poderoso para dotarnos de las herramientas necesarias que nos permitan no ser objeto de manipulación de nadie”, expresó.





Pesatti también felicitó a las y los participantes y subrayó la importancia de este tipo de espacios educativos. “La filosofía tiene hoy un papel clave para ayudarnos a encontrar nuevas respuestas y comprender los cambios que atraviesa la humanidad”, agregó.





La legisladora Maricel Cévoli acompañó el encuentro y anunció que presentará un proyecto para declarar la jornada de interés por parte de la Legislatura rionegrina. Desde la organización, se destacó el valor simbólico y político de realizar la actividad en el recinto legislativo, considerado un espacio por excelencia de la palabra pública, el debate y la construcción democrática.





“Que sean las y los estudiantes quienes hoy ocupen ese lugar para expresar sus ideas y ser escuchados representa un gesto profundamente significativo: la filosofía vuelve a situarse en el centro de la vida cívica, recordándonos que pensar y argumentar también son formas de participar y transformar la realidad”, señalaron desde la coordinación del evento.





Participaron estudiantes del Instituto Vecchi y la ESRN Paulo VI de Viedma, la ESRN N° 10 de El Bolsón, la ESRN N° 6 de Ingeniero Jacobacci, la ESRN N° 11 de Villa Regina y la ESRN N° 124 de Balsa Las Perlas, Cipolletti.

