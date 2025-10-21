LA MALDITA PALABRA ACCIDENTE.

Recientemente nos hemos enterado de la muerte de Laura Romano Abrea, por Xiomara Barroso, quien conducía con alcohol en sangre. Esto sucedió el 6 de octubre de 2025 en la localidad de Lago Puelo, Chubut.
Desgraciadamente la palabra accidente, manejada sin argumento de la misma, favorece al victimario, ya que accidente es un hecho fortuito, sin posibilidad de poder calcular ninguna consecuencia.
Se sabe muy bien, que el tomar alcohol, aumenta las probabilidades de tener un siniestro, un hecho vial en este caso.
Así que si se sabe las probabilidades y las probables consecuencias, NO ES UN ACCIDENTE, ES UNA CONSECUENCIA de una decisión despreocupada de Xiomara Barroso, una decisión que quito la vida a Laura.
Muchos dirán, que Tamara no se subió al auto para matar a Laura, de seguro que no, no fue su pensamiento, pero no es una excusa, esto se pudo evitar, Xiomara sabía que no se puede conducir habiendo tomado bebidas con alcohol.
Estos hechos se pueden evitar, es un acto de responsabilidad y empatía, no se puede vivir creyendo que no pasa nada.
La otra cuestión que nos preocupa que nos enteremos que esta persona sigue conduciendo, no se entiende esta posición ante una persona que ha sido autora de un hecho tan irresponsable.
Si no empezamos a cuidarnos entre todos, aunque no nos conozcamos, suceden estos hechos, que NOTIENEN VUELTA ATRÁS, no se pueden reparar.
Creemos, en una justicia, que mire con equidad y que cumpla con las leyes para llevar paz a esta familia que perdió a su hija de esta forma tan injusta.
Solo la verdadera Justicia trae la paz.
Grupo J.E.N.
Cuidando La Vida
