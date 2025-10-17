La municipalidad de El Hoyo brinda recomendaciones para transacciones inmobiliarias seguras





En el marco del trabajo integral de regularización de tierras que lleva a cabo la Municipalidad de El Hoyo, se continúa con la promoción sobre las buenas prácticas en operaciones inmobiliarias, a fin de realizar transacciones seguras, legales y transparentes.





Tanto en el caso de compra, como de venta, se recomienda acercarse al área de Tierras municipal, a fin de conocer la situación actual del terreno a comercializar y evitar inconvenientes a futuro.





Con respecto a las compras los interesados deberán solicitar información sobre acceso, servicios y estado dominial, datos con los cuales podrá saber qué obra se podrá realizar sobre la propiedad.





En cuanto a la zona rural, se recuerda que el mínimo son dos hectáreas indivisas y en caso de compra en condominio, se recomienda corroborar la habilitación de servicios con la Dirección General de Servicios Públicos.









En lo que refiere a las ventas de terrenos, se debe tener en cuenta que aquellos que no cumplan con la superficie mínima, no tengan acceso físico o servicios, deberán pedir autorización al Concejo Deliberante en caso de ser tierras fiscales.





Para más información, los interesados puedenconsultar en la Dirección de Tierras vía mail a: tierrasycatastro.meh@gmail.com