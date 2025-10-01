La residencia Quilla Hue celebra el Día Internacional del Adulto Mayor con actividades y viajes





La institución de El Bolsón organizó festejos previos y este viernes viajará a Bariloche con un grupo de residentes para participar del encuentro regional.

En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor, la residencia Quilla Hue de El Bolsón organizó diversas actividades recreativas y culturales para sus residentes y adultos que concurren al centro de día.

Romina Pontón, directora del espacio, confirmó que este viernes viajarán a Bariloche para participar de un gran encuentro regional. “Salimos a la una, el evento es a las tres de la tarde, con el taller Actívamente. Vamos a pasar un día hermoso, donde se va a festejar con muchos adultos de todos los lugares. Vamos a ir con varios adultos de esta residencia”, explicó.

La directora recordó que los festejos comenzaron incluso antes de la fecha central: “El 22 de septiembre nos fuimos a Cabaña Micó, festejamos con un desayuno como se debe, y pasamos una mañana muy linda. Pudimos salir de la residencia y fue un día hermoso”.









Actualmente, en la residencia conviven 12 adultos mayores de manera permanente, a los que se suman otros vecinos que concurren durante la mañana en modalidad centro de día. “En total son unos 15 adultos, que participan de talleres de música, pintura, radio y carpintería”, detalló Pontón. Una de las experiencias más valoradas fue la producción de juguetes en el taller de carpintería, que en su momento fueron donados a jardines de la zona.

Pontón también adelantó que el objetivo es seguir ampliando la infraestructura: “Estamos terminando el Zoom para que en algún momento podamos recibir más adultos para que vengan a pasar el centro de día”.

Un capítulo especial lo ocupa el equipo de trabajo. “Estoy orgullosa de mis trabajadores, porque todos los días esta residencia funciona bien gracias a un buen equipo. Las chicas le ponen amor en cada tarea, desde la cocina hasta el cuidado personal. Los adultos están bien cuidados, bañados, y felices. A veces siento que nuestra residencia está muy por encima de algunas privadas, justamente porque hay corazón”, afirmó la directora.









Alberto, uno de los residentes, coincidió: “Son todas amorosas, excepcionales. Lo hacen con cariño y con amor. A veces nos retan, porque uno como viejo se pone medio cascarrabias, pero lo hacen porque nos cuidan. Y eso se agradece”.

La residencia Quilla Hue se ha consolidado como un espacio de encuentro, acompañamiento y formación para adultos mayores en la región, generando instancias que promueven la integración comunitaria y el disfrute de nuevas experiencias.