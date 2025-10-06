La UNTER continúa con medidas de fuerza y realiza una toma pacífica frente al Consejo Escolar



Docentes de la seccional local permanecen en las puertas de la Delegación del Ministerio de Educación y Derechos Humanos en reclamo de mejoras salariales y condiciones edilicias. La medida se enmarca en las resoluciones del último Congreso provincial del gremio.





En la mañana de este lunes, integrantes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) se concentraron frente al edificio del Consejo Escolar, donde llevan adelante una toma pacífica de la delegación en el marco del plan de lucha definido por el gremio docente a nivel provincial.





En diálogo con este medio, Lisandro Ciavaglia, referente local de la UNTER, explicó que la acción responde a lo resuelto en el último Congreso del sindicato.





"El Congreso definió que sea un plenario de secretarios generales el que determinara la medida de hoy. El viernes pasado se resolvió realizar permanencias pacíficas en el Ministerio de Educación y en todos los consejos escolares de la provincia. Aquí en El Bolsón estamos cumpliendo con esa resolución”.

Ciavaglia aclaró que, si bien la medida implica una presencia constante en el lugar, no se impide el funcionamiento de la delegación.





“La idea es visibilizar el reclamo. Sabemos que hay muchos problemas en las escuelas, desde falta de insumos hasta cuestiones edilicias, y obstaculizar el trabajo administrativo sería un error. Por eso, mantenemos la permanencia afuera y sólo un compañero o compañera queda adentro del Consejo”, detalló.





La jornada de protesta forma parte del paro provincial de 48 horas dispuesto para este lunes y martes. En ese marco, el dirigente adelantó que este martes a las 17 horas docentes y estudiantes del IFDC El Bolsón realizarán una clase pública frente a la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, con el objetivo de continuar visibilizando los reclamos del sector.





En cuanto a las negociaciones salariales, Ciavaglia indicó que la próxima paritaria está convocada para el 9 de octubre, y que el sindicato entregó un petitorio con los reclamos generales de la docencia y los específicos de la localidad.





“Mañana concluye esta serie de medidas. Una vez finalizada la paritaria, el Congreso evaluará si la propuesta del Gobierno es suficiente o no. En caso de ser insuficiente, seguramente volveremos a las calles”, afirmó.





Con esta nueva acción, la UNTER mantiene firme su postura de exigir una recomposición salarial acorde a la inflación y mejores condiciones de trabajo en las escuelas de toda la provincia.