López en San Antonio: “ni azul ni violeta, Río Negro es verde”



Más de 800 vecinos y vecinas de San Antonio Oeste, el Puerto del Este y Las Grutas acompañaron a los candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López y Mabel Yauhar, quienes llamaron a "defender la provincia con trabajo, unidad y orgullo". López remarcó que "el 26 de octubre no se elige un presidente, se elige quién va a defender a Río Negro", y pidió "llenar las urnas de verde" para que la voz de la provincia se escuche en Buenos Aires.





“El 26 de octubre no elegimos un presidente, elegimos quién va a defender a Río Negro. Si queremos representantes que respondan a Cristina o Milei desde Buenos Aires o quienes vivimos acá, defendemos a nuestra provincia, a nuestras familias y a nuestros trabajadores”, afirmó López. Los candidatos estuvieron acompañados por el Intendente Adrián Casadei.

El candidato a senador destacó que el proyecto provincial que lidera Alberto Weretilneck “es el único que genera trabajo genuino y pone a los rionegrinos primeros”. Recordó que “cuando arrancó el Vaca Muerta Oil Sur, solo 23 trabajadores eran rionegrinos; hoy somos más del 80% en cada frente de obra”. En ese contexto, resaltó la presencia de Casadei y el trabajo conjunto con los municipios de la costa atlántica: “Lo que estamos construyendo en San Antonio Oeste es parte del desarrollo que soñamos para toda la provincia”.





López agradeció el acompañamiento de la UOCRA, del sindicato de los químicos y de los trabajadores de la pesca, y reafirmó que “en Río Negro el ajuste no se hace con los laburantes”. También advirtió que “no hay una sola política nacional que beneficie a los rionegrinos” y que sectores como la pesca, el turismo o la fruticultura “carecen de cualquier rumbo o definición desde Buenos Aires”.





“Por eso, ni azules ni violetas: nosotros somos verdes, los que defendemos Río Negro”, resumió López, generando una ovación entre los presentes. “Porque mientras unos reciben órdenes desde Buenos Aires, nosotros estamos acá, con la gente, haciendo que las cosas pasen.”





La candidata a senadora Mabel Yauhar reivindicó la mirada local del proyecto provincial. “Desde cada municipio estamos defendiendo lo nuestro. En Los Menucos, como en San Antonio, sabemos lo que cuesta generar empleo y mantener los servicios sin ayuda de Nación. Por eso necesitamos representantes que entiendan esa realidad y la defiendan en Buenos Aires”, afirmó.





El acto cerró con un fuerte llamado a la militancia para “llenar la provincia de verde” rumbo al 26 de octubre. “La defensa de Río Negro empieza en las urnas”, remarcó López.