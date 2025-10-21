López: «No somos ni Milei ni Cristina, somos verdes»



El candidato a senador de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, encabezó un acto en Choele Choel que congregó a la militancia de Valle Medio y llamó a votar a «la fuerza que representa la defensa genuina» de la provincia, frente a los partidos nacionales. “No somos ni Milei ni Cristina: somos rionegrinos, somos la verde. Votamos lo que beneficia a nuestra provincia y nos plantamos cuando algo la perjudica”, subrayó. El candidato a senador de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, encabezó un acto en Choele Choel que congregó a la militancia de Valle Medio y llamó a votar a «la fuerza que representa la defensa genuina» de la provincia, frente a los partidos nacionales. “No somos ni Milei ni Cristina: somos rionegrinos, somos la verde. Votamos lo que beneficia a nuestra provincia y nos plantamos cuando algo la perjudica”, subrayó.





“Los candidatos de los partidos nacionales no saben lo que pasa en Choele Choel, porque vienen cada dos años a hacer campaña. Nosotros estamos siempre, hoy con el Intendente recorrimos los lotes donde nuestro Gobierno Provincial llevó los servicios a más de 200 familias. Eso es lo que hay que defender en el Congreso”, dijo.





López estuvo acompañado por el intendente Diego Ramello, quien valoró “el esfuerzo cotidiano del candidato y el compromiso de la militancia” y pidió un último empuje antes del 26 de octubre. “No se elige presidente; se eligen senadores y diputados que representen de verdad a Río Negro. La boleta verde es la única que garantiza esa defensa”, señaló.





Durante el acto, el candidato a senador destacó el acompañamiento del gobernador Alberto Weretilneck y su visión federal: “Alberto demostró que la provincia crece cuando se gobierna cerca de la gente. Con él aprendimos que defender Río Negro no es gritar más fuerte en Buenos Aires, sino gestionar, resolver y cumplir. Y eso mismo vamos a llevar al Congreso”.





También puso el acento en la realidad productiva del Valle: “Somos una zona que vive del trabajo y la producción. Vamos a cuidar la barrera sanitaria, a defender a nuestros fruticultores y ganaderos, y a pelear por créditos accesibles para las pymes y galpones de empaque. No queremos que nos cambien las reglas de un día para otro desde Buenos Aires sin conocer lo que pasa en nuestras chacras”.





Antes de cerrar, el candidato se dirigió a la militancia: “De acá al 26, hablemos con cada vecino, con cada institución, con cada familia. Dos tildes en verde, senadores y diputados. Porque cuando defendemos a Río Negro, estamos defendiendo a Choele Choel, al Valle Medio y al trabajo de nuestra gente”.