Lotería del Chubut entrega aportes a clubes e instituciones de la comarca andina





Lago Puelo, Chubut – El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, junto a autoridades municipales, encabezó la entrega de elementos y aportes a distintas instituciones de la comarca andina, incluyendo clubes deportivos, escuelas, iglesias y organizaciones intermedias.

Sobre la ayuda, Ibarra destacó: “Es una ayuda que habíamos estado trabajando en conjunto con la municipalidad, con el intendente y con el viceintendente, para deportes, cultura, iglesias y clubes. También hay instituciones de El Hoyo y de Epuyén, que nos fueron pidiendo cosas, y para hacerlo todo junto lo hicimos acá”.

El titular de Lotería subrayó la continuidad de la asistencia social que brinda la institución: “Esto tiene que ver con la asistencia permanente que hace Lotería del Chubut y dando respuesta a aquellos que lo solicitan”. Además, recordó los próximos eventos del Telebingo: “No se olviden que el primero tenemos uno en 28 de Julio, en la Fiesta de Navillito, así que compren el Telebingo. El 1 de noviembre es sábado, ahí vamos a estar con muchas actividades culturales y musicales”.

Ibarra también mencionó la importancia de regularizar la personería jurídica de las organizaciones: “Por ejemplo, Huemules venían trabajando con la municipalidad para regularizar la situación. Hoy en conjunto se puede bajar un aporte para que regularicen la personería jurídica y a partir de eso puedan empezar a pedirle a la municipalidad, a deportes, a distintas instituciones, porque sin personería es muy difícil hacerlo”.

Entre los beneficiarios se destacan la Brigada, escuelas locales, el Jardín Nuevo de Lago Puelo y clubes deportivos como Los de Puelo. Ibarra señaló que los recursos destinados provienen de los fondos del juego y se vuelcan en acciones sociales: “Hay de todo un poco y tiene que ver con esto, con los recursos que van al juego o se vuelcan en acción social”.

Con esta iniciativa, Lotería del Chubut refuerza su compromiso con la comunidad, ampliando su apoyo no solo a instituciones tradicionales, sino también a entidades intermedias de la región.