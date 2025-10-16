Más desarrollo para Ñorquinco: 28 familias ya cuentan con energía eléctrica





Además, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, confirmó al Intendente Miguel Cuminao, el próximo llamado a licitación de las obras de cordón cuneta, badenes y alcantarillas.





Las ofertas para la ejecución de estos trabajos se abrirán el 15 de noviembre contando con un presupuesto oficial de $487.534.888.





Las obras de tendido eléctrico recientemente finalizadas, como así también las de cordón cuneta que se licitarán, son parte del Plan de Infraestructura que ejecuta el Gobierno Provincial financiando con recursos rionegrinos.





Al respecto el Intendente Cuminao destacó: “Para nosotros como Municipio y para los vecinos significa mucho contar con el tendido, ahora pueden tener calefacción, iluminación, y esto les permite vivir mejor".

El Gobierno de Río Negro, junto a la comunidad de Ñorquinco, habilitó el tendido eléctrico del barrio IPPV, permitiendo que 28 familias accedan al servicio y cuenten con un terreno con energía eléctrica para construir su vivienda.