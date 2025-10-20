Más recursos y tecnología para fortalecer la defensa forestal en El Bolsón

Tras los incendios de gran magnitud ocurridos en enero de 2025 en las zonas de ANPRALE y Mallín Ahogado, el Gobierno de Río Negro declaró la emergencia ígnea y puso en marcha un plan integral de reconstrucción.





Durante la recorrida, Weretilneck destacó la incorporación de nuevos equipos de comunicación, vehículos de ataque rápido, tanques australianos, cámaras térmicas y tecnología de alerta temprana, además de la ampliación y refacción integral de la central operativa del SPLIF, que ya alcanza un 75% de avance. La obra incluye nuevas oficinas, sala de radio, centro de entrenamiento, ampliación de la cuadra y conexión a la red de gas natural, consolidando una base operativa moderna para la temporada estival.

En el marco del plan, se entregaron equipos de primer ataque y materiales a productores de la zona, y se formalizó un Aporte No Reembolsable de $82 millones a la Fundación Cooperar, destinado al proyecto de estufas de alto rendimiento térmico. Esta iniciativa mejora la eficiencia energética de los hogares rurales y reduce el consumo de leña hasta en un 60%, promoviendo un entorno más sustentable y saludable.





El fortalecimiento del SPLIF incluye además la adquisición de dos camiones medianos 4x4, un camión cisterna 6x4 de 10.000 litros, tres camionetas 4x4, dos UTV doble tracción, un tractor con brazo desmalezador, 12 motobombas, 300 tramos de manga, 45 herramientas manuales y nuevos sistemas de comunicación VHF. Estas inversiones se complementan con cinco cámaras térmicas de detección, drones, kits fotovoltaicos y enlaces multipunto que mejoran el monitoreo y la capacidad de respuesta ante emergencias.

En continuidad con la agenda, el Gobernador visitó el Vivero Mallín Ahogado, donde entregó las llaves de un tractor Kubota 30 hp doble tracción con pala, carro volcador y rastra de discos, junto con materiales para la producción de más de 20.000 plantines destinados a la restauración de áreas afectadas por el fuego.

Estas acciones se desarrollan en articulación con el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, que a través de la Agencia de Desarrollo Económico (ADERN) implementó líneas de asistencia directa y créditos productivos por más de $1.500 millones, para la reconstrucción de infraestructura rural y el fortalecimiento de las economías locales.

El Gobierno Provincial ratifica así su compromiso con la prevención, el cuidado ambiental y la resiliencia productiva, a través de una planificación integral que combina inversión, tecnología y trabajo territorial.

