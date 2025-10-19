“No entiendo cómo la justicia permite que siga manejando”: el dolor del padre de Laura Romano Abrea





Tras la marcha realizada en Lago Puelo luego de conocida la decisión de la jueza Vélez tras la audiencia judicial que dejó en libertad a la conductora imputada por la muerte de Laura Romano Abrea, su padre, Hugo, expresó su indignación por la decisión y cuestionó la falta de medidas firmes. “No entiendo las leyes, pero esto es sentido común”, afirmó.

La decisión judicial que permitió que Xiomara Barroso, acusada de homicidio simple con dolo eventual, continúe en libertad y sin restricción para conducir, sigue generando profundo malestar en Lago Puelo y en toda la Comarca Andina.

Entre quienes más sufren la medida está Hugo , el padre de Laura, quien habló con Noticias del Bolsón y manifestó su incomprensión ante el fallo.

“No entiendo cómo la justicia permite que siga manejando. No soy abogado, no tengo por qué entender las leyes, pero hay cosas que son naturales y normales. Si alguien está acusado de matar a una persona con un vehículo, lo mínimo sería que no pueda conducir”, expresó con evidente dolor.

El hombre relató que la familia vive un proceso de duelo atravesado por trámites y decisiones judiciales que no les dan tiempo ni para llorar a su hija.

“De un día para otro tenés que hacerte cargo de pericias, autopsias, audiencias. Y mientras tanto, la persona imputada se va con su mamá, está con su familia… mi hija está muerta, y mi nieta, de seis años, pregunta todos los días dónde está su mamá”, contó.

Durante la audiencia, la defensa de Barroso pidió autorización para trasladarse a Comodoro Rivadavia, lo que fue aceptado por la jueza, pese a la oposición de la familia.

“Le dijimos que al menos le quiten el carnet, que no maneje más, pero respondió que eso sería una pena anticipada. Yo no entiendo. Si la causa es por matar a alguien al volante, ¿cómo puede seguir manejando?”, cuestionó Hugo con indignación.

El padre también denunció irregularidades en el accionar posterior al siniestro:

“Los testigos dicen que en lugar de llamar al 911, estaban hablando por teléfono con el seguro. Eso nos duele más. Nadie se acercó a ayudarla en ese momento”.

Conmovido, Hugo Abrea insistió en que el reclamo no busca venganza, sino evitar que otra familia atraviese una tragedia similar:

“Le dije a la jueza que esto no le pase a nadie más. Mi nieta perdió a su mamá para siempre, y nosotros tenemos que seguir explicándole por qué. No hay justicia que alcance para eso.”

La familia y vecinos de Lago Puelo mantendrán las movilizaciones y pedidos de revisión judicial, mientras la causa continúa su curso con nuevas audiencias previstas para los próximos días.