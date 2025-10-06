Nuevos equipos para la prevención y combate de incendios forestales





El Parque Nacional Nahuel Huapi recibió un importante equipamiento destinado a la prevención y combate de incendios forestales, en el marco del fortalecimiento de la infraestructura operativa que lleva adelante la Administración de Parques Nacionales.









La Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE) realizó la entrega de bienes al Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional, con una inversión de 250.000 dólares provenientes de fondos nacionales.





Entre los recursos entregados se incluyen motobombas, tramos de manguera, herramientas manuales y accesorios complementarios, destinados a reforzar las dotaciones de agua y la capacidad de ataque inicial que posee el Parque.





Este aporte resulta fundamental para fortalecer la respuesta frente a incendios forestales, una de las principales amenazas para la conservación de los ecosistemas de la región andino-patagónica. Asimismo, el nuevo equipamiento permitirá mejorar la seguridad de las brigadas que trabajan en terreno y optimizar las acciones de prevención y control en situaciones de emergencia.