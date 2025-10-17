Por el daño moral de la estafa con la notebook, Mercado Libre tiene que pagarle el valor de un viaje a Brasil. Neuquén

El fallo hizo foco en el impacto emocional que generó en E.E.J., el cliente estafado, tener que afrontar trámites, denuncias e intimaciones sin obtener respuestas adecuadas por parte de la empresa. Las declaraciones testimoniales fueron cruciales para acreditar este perjuicio. Un amigo del actor declaró como testigo y relató que notó al accionante "mal", distante y amargado a raíz de lo sucedido. La computadora, según Romero, se había adquirido para uso personal y para utilizarla en tiempos libres en el campo.





Por su parte, la pareja del damnificado detalló lo difícil que fue el proceso de reclamo. Ella fue quien recibió el paquete y tuvo que ir a realizar la denuncia policial por el “robo” y concurrir a Defensa del Consumidor. La testigo aseguró que la situación tuvo un impacto directo en el estado de ánimo del denunciante: describió que notó una "distracción en su lugar de trabajo, sensación de frustración por no comprender lo sucedido".





El reclamo se prolongó por un tiempo considerable, comunicándose a través de distintos medios, sin obtener solución por parte de Mercado Libre. "Aunque la demandada finalmente acreditó de forma tardía la suma abonada ($1.095.140,30) en la billetera virtual del actor, lo hizo sin ninguna explicación y mucho tiempo después de que el conflicto se iniciara", indica el fallo.

La jueza concluyó que la conducta de Mercado Libre excedió la mera molestia esperable de un incumplimiento contractual, lo que generó un daño indemnizable. La sentencia establece que "la frustración, la pérdida de confianza y el impacto emocional que produjeron estos hechos en él exceden las meras molestias derivadas del incumplimiento, configurando un perjuicio extrapatrimonial indemnizable (arts. 1737 y 1741 CCCyN)".





Por fallo moral, triplican la indemnización

Teniendo en cuenta la gravedad del trato dispensado por la demandada y la significativa demora en dar una solución al conflicto, el tribunal estimó razonable fijar una suma que permita al damnificado acceder a satisfacciones sustitutivas que mitiguen el padecimiento sufrido. En ejercicio de sus facultades legales, la magistrada estableció a favor del actor la suma de $2.000.000 en concepto de daño moral.





Para la Justicia, esto se traduce en una "modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir". El actor reclamó resarcimiento por estas consecuencias no patrimoniales generadas por el incumplimiento y el deficiente trato del demandado





Para dar una idea del alcance de este resarcimiento, la jueza explicó que esta suma se considera suficiente para procurar, como "placer compensatorio", "un viaje a Brasil para dos personas en temporada baja con una estadía de una semana".

Si bien se rechazó la aplicación de daño punitivo, pues la conducta de la empresa no alcanzó la entidad de "grave inconducta" que exige la LDC para este tipo de sanción, la condena total impuesta a Mercado Libre S.R.L. asciende a $3.095.140,30, más los intereses correspondientes. Este monto incluye la restitución del dinero de la compra fallida más los intereses, y los $2.000.000 por el daño moral.





La sentencia, que se considera inédita en la región, sienta un importante precedente sobre la responsabilidad de las plataformas digitales al gestionar sus garantías, especialmente cuando su accionar provoca una "modificación disvaliosa del espíritu" en el consumidor. Mercado Libre ya interpuso un recurso de apelación contra la decisión.





La compra protegida: publicidad engañosa

El caso se inició luego de que el damnificado realizara una compra a través de la plataforma en septiembre de 2023. Según el escrito judicial, adquirió una computadora HP Touch 17 HD + Core I3 11va Notebook, por un valor de $1.095.140,30. Sin embargo, en lugar del producto esperado, recibió un paquete que solo contenía una resma de hojas A4. A pesar de los reclamos inmediatos realizados tanto al vendedor como a Mercado Libre, el hombre no obtuvo una solución y tuvo que recurrir a la Justicia.





La plataforma de comercio electrónico intentó deslindar responsabilidades, argumentando ser un mero intermediario tecnológico que solo suministra herramientas para que comprador y vendedor celebren la operación. La defensa de Mercado Libre indicó que su función se limitaba a ofrecer un ecosistema de comercio electrónico (Marketplace) y pagos digitales (Mercado Pago), sin participar en la venta directa o en el embalaje del producto. Además, sostuvo que, tras analizar el reclamo por el ítem diferente recibido, decidió excluir la aplicación del programa Compra Protegida, basándose en la posibilidad de una “maniobra fraudulenta”.

Sin embargo, la sentencia concluyó que Mercado Libre es un proveedor a los fines de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC). El tribunal determinó que la responsabilidad de la empresa se configura por la deficiente gestión de su propio programa de garantía. La plataforma, al definir las condiciones de registración y operación, al gestionar el sistema de envíos a través de “Mercado Envíos” y al publicitar el programa “Compra Protegida”, genera en el consumidor una “expectativa legítima de seguridad”.





La propia publicidad de la plataforma, verificada en el expediente, promociona: “Comprá sin límites, nosotros te cuidamos ¿No recibiste lo que esperabas? ¿Te arrepentiste? Te devolvemos el dinero. Con Compra Protegida, tu dinero está seguro en cada momento. Te cubrimos si no te llega el producto. Tenes 28 días desde que comprás”

