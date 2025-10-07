Principio de incendio en una vivienda del barrio Los Hornos: advierten sobre la limpieza de chimeneas

Los Bomberos Voluntarios de El Bolsón acudieron a un domicilio del barrio Los Hornos por un principio de incendio en una chimenea. El hecho, controlado rápidamente por los propietarios, reaviva la importancia de mantener las chimeneas limpias, especialmente durante el uso de leña verde.

El Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Enzo Navarro, informó que el siniestro ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Viamonte, en el barrio Los Hornos, donde se registró un principio de incendio en una chimenea.

“Los propietarios lograron controlar la situación hasta la llegada del móvil de emergencia. Al arribar, se realizó la verificación con cámara térmica y se levantó una chapa para descartar puntos calientes. Los daños en el techo fueron menores”, detalló Navarro.

Desde el cuartel reiteraron la importancia de realizar la limpieza periódica de las chimeneas antes de cada temporada invernal y de evitar el uso de leña verde, ya que su combustión genera más hollín y creosota, materiales altamente inflamables que se acumulan en los conductos y pueden provocar incendios.

El jefe bomberil recordó que mantener las instalaciones en buen estado y realizar controles preventivos puede evitar situaciones de riesgo que, de no ser detectadas a tiempo, pueden derivar en daños mayores.