Prorrogan la prisión preventiva del imputado por el homicidio de Julián Salvo. El Bolsón.



La Justicia resolvió que el acusado continúe detenido al menos hasta marzo de 2026. El Ministerio Público Fiscal argumentó que persisten los riesgos procesales y rechazó el pedido de la defensa para morigerar la medida. La Justicia resolvió que el acusado continúe detenido al menos hasta marzo de 2026. El Ministerio Público Fiscal argumentó que persisten los riesgos procesales y rechazó el pedido de la defensa para morigerar la medida.





El hombre imputado por el homicidio de Julián Salvo continuará cumpliendo prisión preventiva. Así lo dispuso la Justicia en una audiencia realizada el 1° de octubre, en la que se resolvió extender la medida cautelar hasta marzo de 2026, en principio.





Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la prisión preventiva sigue siendo necesaria y proporcional, al considerar que se mantienen los riesgos procesales que justificaron su aplicación inicial. En ese marco, el funcionario judicial se opuso a la solicitud presentada por la defensa particular, que había requerido una morigeración de la medida, proponiendo alternativas menos gravosas.





El tribunal, tras analizar los argumentos de ambas partes, rechazó el pedido de la defensa y resolvió mantener la prisión preventiva de manera efectiva. De esta forma, el imputado continuará alojado en un establecimiento penitenciario mientras avanza la investigación del caso.





El homicidio de Julián Salvo continúa en etapa de instrucción, con diversas diligencias pendientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.