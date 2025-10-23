Ramiro Ibarra: “Si uno tiene la conciencia tranquila, no debería temer a la eliminación de los fueros”

El titular del Partido Vecinal Crecer, integrante de Despierta Chubut, habló en el cierre de campaña y remarcó la importancia del plebiscito y la defensa de los intereses provinciales.

En el marco del cierre de campaña de Despierta Chubut, el presidente del Partido Vecinal Crecer de Lago Puelo, Ramiro Ibarra, dialogó con los medios y puso el foco en dos temas centrales: el plebiscito sobre la eliminación de los fueros y la defensa de la provincia frente a los intereses de los partidos nacionales.

“Es poner a todos en igualdad ante la ley”

Ibarra destacó que la consulta popular impulsada por el gobernador Ignacio Torres busca “poner a todos en igualdad de condiciones ante la ley”, eliminando los fueros políticos, sindicales y judiciales.

“Va a haber una boleta, que es lo que hoy defiende Despierta Chubut: el sí a la eliminación de los fueros. Ninguno debería tener una protección especial por estar en un cargo político o en la Justicia”, sostuvo.

El dirigente fue enfático al afirmar que la transparencia y la honestidad deben ser la base de la función pública:

“Si uno tiene la conciencia tranquila, sabe que no ha delinquido y siempre trató de ser un ejemplo, no debería preocuparse por la eliminación de los fueros. La política debe ser transparente, y muchos años no lo fue”.

Defensa de los intereses provinciales

Ibarra también resaltó el carácter federal y democrático de la fuerza Despierta Chubut y su participación dentro del espacio Provincias Unidas, que reúne a seis gobernadores patagónicos con el objetivo de defender las economías regionales.

“Despierta Chubut está en este proyecto junto al gobernador Ignacio Torres. Se trata de defender las provincias productivas que le han dado mucho a la Nación y que han recibido muy poco a cambio”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la prioridad debe ser que los recursos generados por la provincia vuelvan a Chubut:

“Hoy el gobernador dice que de lo que damos, vuelve muy poquito. Hay que cambiar esa matriz y volver a poner a la provincia por delante de todo”.

“Soy un vecino más de Lago Puelo”

Cerca del cierre, Ibarra subrayó su compromiso con la comunidad local y el trabajo en conjunto con el gobierno provincial.