Recuperan en Chubut una moto robada en El Bolsón

El hallazgo se produjo en la planta de verificación vehicular del paraje Entre Ríos. El rodado había sido sustraído días atrás en el centro de El Bolsón.

Personal policial de la Planta de Verificación Vehicular que posee la Policía de la Provincia de Chubut en el paraje Entre Ríos logró recuperar una motocicleta marca KTM, modelo Aventura 390, que había sido denunciada como robada en El Bolsón.

Según informaron fuentes policiales, el rodado había sido sustraído el pasado 17 de octubre en la calle 25 de Mayo al 3000, en pleno casco urbano de la localidad. Durante los controles de rutina realizados en la planta de verificación, el personal constató que la motocicleta presentaba pedido de secuestro activo emitido por la justicia rionegrina.









De inmediato se dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes, quienes dispusieron que el motovehículo sea puesto a disposición de la Justicia de Río Negro.

La rápida actuación del personal policial de Chubut permitió recuperar el rodado y cerrar una investigación que había generado preocupación en la comunidad. Este tipo de procedimientos refuerza la coordinación interprovincial entre las fuerzas de seguridad de Río Negro y Chubut, orientada a la recuperación de bienes sustraídos y al combate del delito.