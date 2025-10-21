Rescate en la zona rural de Ñorquinco: trabajo conjunto entre el hospital y bomberos voluntarios

En la madrugada del domingo, un importante operativo de rescate se desarrolló en la zona rural de Pico Quemado, a unos 60 kilómetros de Ñorquinco. Personal del Hospital local y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios trabajó de manera coordinada para asistir a un hombre de aproximadamente 50 años que había sufrido un grave accidente.

Asistencia inmediata y derivación a Bariloche

Según informaron, la víctima presentaba múltiples fracturas óseas, especialmente en la zona de la cadera. Luego de las primeras atenciones en el lugar, el equipo médico resolvió derivarlo de manera directa al Hospital de San Carlos de Bariloche para su atención especializada.

El operativo demandó más de tres horas de viaje, en condiciones de terreno complejas propias de la zona rural. La correcta inmovilización y estabilización del paciente fueron claves para garantizar un traslado seguro y sin complicaciones.

Reconocimiento al trabajo en equipo

Desde el Hospital de Ñorquinco se destacó la labor conjunta entre los profesionales de la salud y los bomberos voluntarios, resaltando su compromiso, profesionalismo y capacidad de respuesta frente a emergencias en regiones de difícil acceso.

“Estos operativos demuestran la importancia de la articulación entre instituciones locales y la preparación de los equipos para responder en cualquier circunstancia”, señalaron desde la institución.

Fuente: Línea Sur Noticias