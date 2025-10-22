Río Colorado sumó un fuerte respaldo a Juntos Defendemos Río Negro

Más de 800 vecinos de Río Colorado acompañaron a Facundo López y Miguel Evans, candidatos de Juntos Defendemos Río Negro, quienes convocaron a defender con el voto la identidad y el futuro de la provincia frente al abandono y las decisiones que se toman desde Buenos Aires.





López y Evans estuvieron acompañados por el intendente Duilio Minieri y el legislador Gustavo San Román, entre otros referentes y militantes que respaldan el proyecto político que lidera Alberto Weretilneck.





López llevó a Río Colorado el mensaje de la defensa provincial y el orgullo rionegrino. Llamó a “defender con el voto lo que construimos con gestión, presencia y trabajo”, reafirmando que el futuro de la provincia se decide en manos de quienes la viven y la conocen.





Durante su mensaje, López remarcó que “cada obra, cada escuela y cada hospital que funcionan en Río Negro son fruto del esfuerzo de los rionegrinos y del acompañamiento de la Provincia”. Recordó que el Gobierno Provincial asumió con recursos propios obras que Nación había abandonado y subrayó que “esa es la diferencia entre quienes gobiernan cerca de la gente y quienes solo responden a Buenos Aires”.





“El 26 de octubre elegimos si Río Negro se defiende desde acá o se entrega a las decisiones de otros. Nosotros no pedimos permiso ni bajamos la cabeza: vamos al Congreso para defender a nuestra provincia, a nuestros municipios y a nuestra gente”, afirmó López.





El intendente de Guardia Mitre y candidato a diputado nacional, Miguel Evans, destacó que “somos parte de un proyecto que tiene presencia real en todo el territorio” y valotó la figura de Weretilneck, quien “acompaña a cada municipio sin mirar colores políticos, con diálogo, respeto y trabajo conjunto. Esa cercanía es la que queremos llevar al Congreso: la que escucha, gestiona y cumple con los rionegrinos”.





El Intendente Minieri destacó la importancia del respaldo provincial en el desarrollo local y valoró la presencia de López y Evans en la ciudad: “Río Colorado crece gracias a un Gobierno Provincial que siempre está. Las obras, el acompañamiento a las instituciones y la mirada productiva que impulsa Weretilneck son fundamentales para seguir generando oportunidades”.





El encuentro concluyó en un clima de fuerte respaldo y con la consigna que atraviesa toda la campaña: la defensa de Río Negro, nace acá.