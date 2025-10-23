“Río Negro avanza con plan vial provincial sostenido con fondos propios"

En esta línea, Echarren subrayó la decisión política del Gobernador Alberto Weretilneck de sostener con fondos rionegrinos la conectividad vial, clave para la seguridad, la producción y el desarrollo territorial.





“El trabajo nuestro es permanente. Tenemos una forma de gobernar basada en la presencia, en el respeto y en la coordinación con los intendentes de toda la provincia. Más allá del contexto electoral, seguimos recorriendo y trabajando en cada localidad”, afirmó el Ministro.

Además explicó que actualmente se ejecutan obras estratégicas sobre las rutas provinciales 6 –la cual presenta un 15% de avance-, 8 y 65, en tanto que se licitaron las obras para el mejoramiento de la Ruta 69, Ruta 1 -iluminación- y acceso a San Javier que forman parte del Plan Vial 2023–2027, diseñado para mejorar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y optimizar la logística productiva de la provincia.





Entre ellas, destacó los trabajos que se realizarán para la repavimentación y reconstrucción de la Ruta Provincial 69 en Campo Grande, a la altura de Labrador; la reparación de la Ruta 4 entre Pomona y Valcheta; la reconstrucción de las Rutas 6 y 8 que conectan el Alto Valle con la Región Sur, y la iluminación proyectada para la Ruta 65 desde Cipolletti hasta Puente 83, que se iniciará el próximo año, junto a las obras de derivadores viales en los accesos a la mencionada localidad.

Además, está contemplado el mejoramiento de la Ruta Provincial 9 hasta el acceso a Punta Colorada, como punto estratégico para la exportación de crudo desde la costa rionegrina, y los accesos a los aeropuertos de Viedma y Bariloche con intervención en el mejoramiento vial de las rutas 51 y 80 respectivamente.





“Tenemos un plan de trabajo y una planificación de inversiones con recursos de los rionegrinos. Estamos haciendo lo que nos corresponde, cuidando la vida de quienes transitan nuestras rutas y fortaleciendo la infraestructura provincial”, sostuvo Echarren.





El Ministro señaló con preocupación el deterioro de las rutas nacionales, como la 151 y la 22, y la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional. Recordó que la Ruta Nacional 151 contaba con un contrato de mantenimiento abierto que fue dado de baja por la actual gestión, sin avances posteriores.





“La insensibilidad y la apatía del Gobierno Nacional asustan. La Ruta 151 tenía contrato y fondos asignados, pero no ejecutaron nada. Los recursos del impuesto al combustible, que todos pagamos, se destinan en gran parte a Nación, pero no se ven reflejados en obras viales”, explicó.

Controles de carga y mantenimiento sostenido

Por último, Echarren remarcó que la Provincia mantiene controles de carga permanentes en las rutas bajo su jurisdicción: “El mejor ejemplo es la Ruta 2, entre El Solito y San Antonio Oeste, que se ejecutó con fondos del Plan Castello. Hoy sigue en condiciones porque mantuvimos el control de carga. Ese es el camino a seguir”, expresó.





El titular de Obras Públicas destacó que las obras en ejecución no solo buscan mejorar la circulación, sino también garantizar acceso a la salud, desarrollo turístico y salida de la producción.

