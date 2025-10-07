Río Negro reglamentó la ley de Ecosistema Digital de Integrabilidad

Noticias Del Bolson octubre 07, 2025

El Ecosistema Digital de Integrabilidad de Río Negro (EDI RN) es una herramienta digital que permite a los distintos organismos públicos y privados de la provincia intercambiar información entre si de forma segura. Fue creado en junio por la Ley 5793 y reglamentado a través del Decreto 854/2025.
La implementación del EDI RN contribuye a la modernización de la administración pública, ya que mejora la interacción entre las instituciones, garantiza un intercambio confiable de datos y permite agilizar la gestión de trámites con tecnología segura.

“El EDI RN coloca a la Provincia a la vanguardia en innovación digital. Es un paso fundamental para modernizar el Estado y acercar servicios más seguros, rápidos y confiables a cada rionegrino”, afirmó el Ministro de Modernización, Milton Dumrauf.

Entre los aspectos más innovadores se encuentra la creación de la “aduana digital”, un mecanismo de control y validación obligatorio para toda información proveniente de fuentes externas. También se fijan medidas de seguridad y auditoría que garantizan la confidencialidad de los datos personales, junto con mecanismos de trazabilidad para cada operación.

El Gobierno de Río Negro estableció los lineamientos técnicos y de gobernanza del EDI RN con el Decreto 854/2025. La medida, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, dispone que el sistema funcionará como un entorno digital unificado, permitiendo que los tres Poderes del Estado provincial, los municipios y los organismos adherentes compartan información en un marco de seguridad, trazabilidad y validez legal.










