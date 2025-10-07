Río Negro reglamentó la ley de Ecosistema Digital de Integrabilidad

La implementación del EDI RN contribuye a la modernización de la administración pública, ya que mejora la interacción entre las instituciones, garantiza un intercambio confiable de datos y permite agilizar la gestión de trámites con tecnología segura.





“El EDI RN coloca a la Provincia a la vanguardia en innovación digital. Es un paso fundamental para modernizar el Estado y acercar servicios más seguros, rápidos y confiables a cada rionegrino”, afirmó el Ministro de Modernización, Milton Dumrauf.





Entre los aspectos más innovadores se encuentra la creación de la “aduana digital”, un mecanismo de control y validación obligatorio para toda información proveniente de fuentes externas. También se fijan medidas de seguridad y auditoría que garantizan la confidencialidad de los datos personales, junto con mecanismos de trazabilidad para cada operación.





El Gobierno de Río Negro estableció los lineamientos técnicos y de gobernanza del EDI RN con el Decreto 854/2025. La medida, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, dispone que el sistema funcionará como un entorno digital unificado, permitiendo que los tres Poderes del Estado provincial, los municipios y los organismos adherentes compartan información en un marco de seguridad, trazabilidad y validez legal.

El Ecosistema Digital de Integrabilidad de Río Negro (EDI RN) es una herramienta digital que permite a los distintos organismos públicos y privados de la provincia intercambiar información entre si de forma segura. Fue creado en junio por la Ley 5793 y reglamentado a través del Decreto 854/2025.