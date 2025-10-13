Se amplía a nivel nacional la búsqueda de Emiliano Evans desaparecido en Bariloche

Evans Emiliano, de 29 años, reside en El Bolsón desde hace seis años y cursa una carrera en la Universidad Nacional de Río Negro. Desapareció días atrás en San Carlos de Bariloche, luego de haberse retirado del lugar donde se alojaba.
La Policía de Río Negro informó que se amplió a nivel nacional la búsqueda de Evans Emiliano, un joven de 29 años oriundo de Comodoro Rivadavia que desde hace seis años reside en El Bolsón, donde estudia en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). El joven fue visto por última vez en la ciudad de San Carlos de Bariloche, adonde había viajado por motivos académicos.
La Oficial Principal Campillay, confirmó que la Comisaría 80 de Bariloche solicitó la colaboración de la unidad local ante la posibilidad de que el estudiante haya regresado a El Bolsón o haya tenido contacto con conocidos en la zona.
“La búsqueda se amplía a nivel nacional porque ya hace varios días que esta persona se encuentra extraviada y aún no hay señales de su paradero”, indicó Campillay.
Según la información policial, Evans habría viajado acompañado de un gato mascota que llevaba consigo y, debido a que no pudo permanecer en el alojamiento previsto por esa circunstancia, se retiró caminando del lugar. Desde entonces, no se ha tenido más información sobre su ubicación.
El padre del joven, que mantiene contacto esporádico con él, manifestó una profunda preocupación por su estado anímico previo a la desaparición.
“Nos comentó que no lo había visto bien, que lo notaba decaído”, señaló Campillay. “Otros estudiantes también mencionaron que en los últimos tiempos lo veían apesadumbrado, lo que refuerza la preocupación por la decisión que podría haber tomado”.
Las fuerzas policiales mantienen todas las hipótesis abiertas, aunque hasta el momento no se registraron indicios de que Evans haya regresado a El Bolsón, ni de que haya intentado salir del país o volver a Comodoro Rivadavia. La búsqueda fue notificada a otras unidades policiales del país y se trabaja también con alertas internacionales.
Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada a la Comisaría 12 de El Bolsón o a la Comisaría 80 de San Carlos de Bariloche, o al número de emergencias 911.
La Policía de Río Negro continúa trabajando en la búsqueda de Emiliano Evans, de 29 años, de quien se desconoce su paradero desde hace el 2 de octubre pasado.
La denuncia fue radicada en la Subcomisaría 80. El hombre buscado tiene domicilio en El Bolsón aunque viajó a Bariloche para participar de una actividad curricular (cursa estudios universitarios).
Estaba alojado en el albergue del Gimnasio Municipal III al que no regresó. El caso está en manos del Ministerio Público Fiscal.
VESTIMENTA UTILIZADA AL MOMENTO DE LA DESAPARICION: jeans azul con cortes, buzo negro con cierre en diagonal, zapatillas marca vans color beig, campera de abrigo negra, mochila negra y remera tipo chomba color azul eléctrico.
CARACTERISTICAS FISICAS DE LA PERSONA DESAPARECIDA:
CONTEXTURA: Delgado.
COLOR DEL CABELLO: Castaño oscuro.
TIPO DE CORTE: Pelo corto ondulado.
ESTATURA: 1.78 CM aproximadamente.
COLOR DE LOS OJOS: Marrones.
COLOR DE LA PIEL: Tez blanca.
TATUAJE: Desconozco.
PERCING Y/O ESPANSORES: Desconozco.
RASGOS FISICOS DESTACADA: No posee.”
Cualquier información comunicarse al 911 o con cualquier dependencia policial.
