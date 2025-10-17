Se pone en valor el mítico laguito de Plaza Pagano







En una mañana luminosa y templada, con el sol reflejándose sobre las aguas del icónico laguito de Plaza Pagano, avanzan los trabajos de limpieza y mantenimiento de este rincón tan querido por vecinos y visitantes. Allí, Lucas Paquet concesionario de los tradicionales botes encabeza junto a su equipo las tareas de puesta en valor del espejo de agua que, sin dudas, es uno de los más fotografiados de toda la Comarca Andina.





“Estamos terminando la etapa de limpieza, lo hacemos con un malacate, sacando todo lo que va quedando en el fondo, y después retiramos el agua que permanece de un día para el otro”, contó Paquet. “Ya empezamos para pintar las columnas y en estos días seguiremos con los bordes para dejarlo bien bonito”. Es probable que los primeros días de noviembre estemos listos.





“Nosotros como concesionarios, sentimos que tenemos la necesidad de colaborar para que esto esté bueno, para que lo disfruten todos: los de la comarca y los turistas que vienen a andar en los botes”, explicó Lucas, que junto a su familia lleva adelante esta actividad desde 2003.

El paso del tiempo los ha visto sortear más de una dificultad. “Hubo temporadas duras recuerda, sobre todo las de los incendios, que afectaron a todo el pueblo, y la de la pandemia, que generó mucha incertidumbre. Pero siempre seguimos con optimismo y con ganas de trabajar”.





De cara a la nueva temporada, el ánimo es más que positivo. “Ya se ven muchos turistas recorriendo la zona. Nosotros pensamos que va a ser un buen verano”, afirmó.





El paseo en bote, con capacidad para tres personas, seguirá siendo una de las postales infaltables de El Bolsón. “El año pasado costaba 8 mil pesos y este año rondará los 10 mil. No discriminamos a nadie suben con sus mascotas, personas mayores, con movilidad reducida o no videntes. Es un paseo para todos”, destaca Lucas con orgullo.

Y aunque alguna vez los periodistas casi protagonizan un “naufragio simbólico”, lo cierto es que los paseos son totalmente seguros. “Les damos las indicaciones antes de subir, lo importante es disfrutar. A veces las familias se tiran agua entre ellas, pero todo en tono de juego y diversión”, comenta entre risas.





Mientras el sol de primavera brilla sobre el centro de El Bolsón, los vecinos que pasan por la Plaza Pagano ya pueden ver cómo el laguito vuelve a brillar. Un símbolo de la vida comunitaria que, como cada año, se prepara para recibir a todos los que buscan una foto, un momento de descanso o un paseo inolvidable sobre sus aguas tranquilas.