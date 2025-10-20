Turistas cayeron al río Puelo al ceder un puente colgante en desuso del lado chileno





Un grupo de turistas cayó este domingo al río Puelo, en el sector de Primer Corral, comuna de Cochamó (Región de Los Lagos, Chile), luego de que un puente colgante en desuso cediera bajo su peso mientras intentaban tomarse una selfie.

De acuerdo con la información oficial, la estructura —construida hace varias décadas por antiguos colonos— no estaba habilitada para el tránsito de personas y se encontraba claramente señalizada como tal.

Gracias a la rápida intervención de operadores turísticos de la zona, los visitantes fueron rescatados de inmediato y trasladados a la posta rural para recibir atención médica preventiva. Ninguno de ellos presentó lesiones de gravedad.

El alcalde de Cochamó, Francisco Donoso, destacó que los afectados “pudieron continuar con sus actividades tras ser atendidos”, y reiteró el llamado a respetar la señalización y evitar el uso de estructuras no habilitadas en zonas rurales y turísticas.