Un pueblo unido por Noah: la historia detrás del bingo solidario que ya emociona a toda la comunidad



A veces, los gestos más grandes nacen en los lugares más simples: un local de barrio, una charla improvisada, el corazón de quienes deciden no mirar para otro lado. Así vuelve a suceder en nuestra localidad, donde el comerciante Fabián Castiglione se puso nuevamente al hombro una campaña solidaria enorme. Esta vez, para acompañar la recuperación de Noah, un pequeño de apenas dos años, que necesita una prótesis para mejorar su calidad de vida. A veces, los gestos más grandes nacen en los lugares más simples: un local de barrio, una charla improvisada, el corazón de quienes deciden no mirar para otro lado. Así vuelve a suceder en nuestra localidad, donde el comerciante Fabián Castiglione se puso nuevamente al hombro una campaña solidaria enorme. Esta vez, para acompañar la recuperación de Noah, un pequeño de apenas dos años, que necesita una prótesis para mejorar su calidad de vida.





Y la respuesta fue inmediata. Comercios, trabajadores, familias, vecinos y hasta quienes nunca lo han visto en persona, se sumaron. Nadie preguntó porqué. Todos entendieron para que, hay heladeras, televisores de 65 pulgadas, parlantes, valijas, Boucher de comercios, motos. Premios que ya superan los 10 millones de pesos.

Pero lo más emocionante no es la cifra: es la historia detrás de cada donación. “Me sorprendieron empleados de comercios que, sin contar con demasiado, pusieron plata de su bolsillo para ayudar”, contó Fabián. Uno de esos gestos: una empleada donó 100 mil pesos. Otros: trabajadores identificados solo por los “colores del uniforme que todos conocemos” juntaron entre ellos lo que pudieron. Y así, uno por uno, el bingo se fue haciendo inmenso.





Con el ingenio que lo caracteriza, Fabián cruzó a Chile para estirar el dinero. Lo que acá costaba millones, allá pudo transformarse en premios que duplican o triplican su valor. “Queríamos que cada aporte se transformara en algo grande. Y lo logramos”, explicó.





Incluso una familia desde Buenos Aires, que conoce de cerca la lucha por la rehabilitación su hijo estuvo a punto de perder una pierna envió donaciones para sumar al bingo.





Noha: pasos pequeños, fuerza inmensa, quienes lo vieron dar esos primeros pasitos, con esfuerzo y valentía, saben que Noha no lucha solo, cada premio, cada cartón, cada mensaje, es una mano que lo sostiene. “Todo esto es para la prótesis. Para que Noha tenga la oportunidad de caminar y crecer con dignidad. La gente lo está haciendo posible”.





Fecha, lugar y cómo colaborar:





Bingo Solidario por Noah





-8 de noviembre, 20:00 hs





-Polideportivo Municipal





-Cartones: $20.000





Habrá ronda adicional y premio mayor cercano a 6 millones.





Para comprar o donar premios:





Fabián: 2944102309





Mariana (su esposa): 2944664953





También disponibles en los locales de la familia Castiglione.

Noha tiene dos años.

No sabe de rifas, recaudaciones ni cifras millonarias.

Pero algún día, quizás, cuando tenga fuerza para correr, saltar y reír sin límites, alguien le contará que un pueblo entero caminó por él antes de que pudiera hacerlo solo.







