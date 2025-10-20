Una rionegrina sufrió un accidente en México, está internada y necesita ayuda

Como resultado del accidente, presenta dos fracturas expuestas y fracturas en las vértebras L2 y L5, lesiones críticas que requieren atención médica inmediata para evitar parálisis o la amputación de un miembro inferior, indicó el portal azteca La Verdad.

A pesar de la gravedad de su estado, Karina -de acuerdo a la versión periodística- no ha recibido atención adecuada en los hospitales públicos locales. Fue trasladada primero al hospital de Playa del Carmen y luego al Hospital General Agustín O’Horán en Mérida, pero ambos centros se han negado a brindarle el tratamiento necesario.

La referencia periodística indica que los hospitales privados, por su parte, exigen costos exorbitantes que la familia, con recursos limitados, no puede costear. Los familiares en Argentina indicaron que los costos de cirugías rondan en el pais azteca en unos 35.000 dólares.

La familia tomó contacto en forma desesperada con autoridades de la Embajada y el Consulado de Argentina en México, así como a la Cancillería, y al parecer, no recibieron demasiadas respuestas ni soluciones efectivas hasta el momento.

Una posible solución sería un traslado sanitario para repatriar a Karina a Argentina, donde podría acceder a atención especializada, pero la falta de apoyo institucional hace que esta opción sea inviable por ahora. Para cubrir los costos médicos, la familia ha iniciado colectas en Argentina y México, pero los fondos reunidos son insuficientes ante la urgencia de la situación.

“Hacemos un llamado urgente a los medios de comunicación para que difundan este caso y presionen a las autoridades argentinas y mexicanas para que actúen de inmediato. La vida de Karina depende de una respuesta rápida y coordinada”, expresó la familia, solicitando colaboración para que la Embajada Argentina brinde el auxilio necesario a esta ciudadana rionegrina.

