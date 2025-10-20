Varias intervenciones policiales droga, robo y violencia de género



Durante el fin de semana, efectivos de la Unidad 12 de Policía, realizaron diversas intervenciones que incluyeron la detención de un joven por presunta comercialización de estupefacientes, un robo en un local de quinielas, un intento de hurto frustrado por empleados de comercio y un caso de violencia de género. Durante el fin de semana, efectivos de la Unidad 12 de Policía, realizaron diversas intervenciones que incluyeron la detención de un joven por presunta comercialización de estupefacientes, un robo en un local de quinielas, un intento de hurto frustrado por empleados de comercio y un caso de violencia de género.

La titular de la comisaría, comisaria Gabriela Campillay , brindó detalles sobre los procedimientos.

Droga y detención





Según informó Campillay , el domingo alrededor de las 7.30, personal policial que patrullaba la calle Roca, detectó a un grupo de personas donde uno de ellos intentó alejarse al advertir la presencia policial, por lo que fue interceptado.

“Entre sus prendas tenía varias bolsitas de nylon que contenían sustancias que presumiblemente eran estupefacientes. Se convocó al personal de toxicomanía y se dio intervención a la Fiscalía Federal”, indicó, la comisaria, las pruebas arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana, con un total de 26 gramos de cocaína incautada.

Además, el joven de unos 20 años tenía una suma importante de dinero, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una transacción de venta.

Tras las actuaciones de rigor, el detenido fue notificado y luego recuperó la libertad por disposición judicial.

Robo frustrado y detención civil





El sábado por la tarde se registró una detención civil en un comercio de la calle Sarmiento y Pellegrini, donde empleados del local retuvieron a un individuo que intentaba sustraer mercadería.

“El personal del local ya lo tenía identificado por intentos anteriores, por eso lograron demorarlo hasta la llegada de la policía”, explicó Campillay, el hombre fue demorado y posteriormente liberado tras la notificación judicial.





Violencia de género





Ese mismo día, en horas de la mañana, una mujer denunció haber sido agredida por su pareja.

“El personal se constituyó en el lugar y detuvo al agresor, quien había provocado daños en las pertenencias de la víctima”, detalló la comisaria, el hombre permaneció detenido hasta el sábado al mediodía y luego fue liberado. Según Campillay, no existían denuncias previas por violencia de género en esa pareja.





Robo en local de quinielas





Por último, el domingo la policía intervino ante un robo en un comercio de quinielas ubicado en calle Sarmiento.

Durante una recorrida, los uniformados advirtieron un ventiluz forzado y al ingresar constataron el robo de un DVR (equipo de registro de apuestas) y de 49.000 pesos en efectivo.

“El hecho habría ocurrido pocos minutos antes de la llegada del personal. Se dio intervención inmediata a la División Investigaciones y se analizan las cámaras de seguridad del local y de la vía pública”, señaló Campillay.