Vialidad Rionegrina se jerarquiza en El Bolsón y suma nueva maquinaria

El Gobernador explicó que esta decisión busca fortalecer la estructura estatal en zonas clave y estratégicas, tras las experiencias vividas durante los incendios del verano pasado. “A partir del primero de enero, El Bolsón deja de ser subdelegación y pasa a ser delegación. Vialidad Rionegrina jerarquiza todo el personal y la estructura”, sostuvo Weretilneck, acompañado por el Intendente Bruno Pogliano.





En paralelo, el Gobernador encabezó la entrega de nueva maquinaria vial junto al Presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Ángel Grün, destinada a mejorar la operatividad regional. La entrega incluyó una camioneta Toyota Hilux 4x4 ($73 millones), una retroexcavadora New Holland B90 C ($177 millones) y una motoniveladora New Holland RG 170B EVO ($299 millones).





Estas incorporaciones permitirán optimizar el mantenimiento de rutas provinciales, mejorar la conectividad y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

Provincia y Municipio: una política conjunta desde Río Negro

Durante su intervención, el Gobernador remarcó la necesidad de una coordinación permanente entre Provincia y Municipio para garantizar que las inversiones provinciales se transformen en mejoras efectivas para la comunidad. “Nuestro compromiso es sostener la integración provincial. En El Bolsón, cada decisión se toma dentro del programa de Gobierno que lidera el Intendente Bruno Pogliano y en articulación con las instituciones locales. Trabajar al margen de la Municipalidad sería desconocer la realidad del territorio”, indicó.

Todas estas acciones forman parte del Programa de Emergencia para la Atención Primaria y Recuperación de El Bolsón, impulsado y financiado por el Gobierno de Río Negro a través de un préstamo de FONPLATA - Banco de Desarrollo de U$S 5 millones. El plan busca acompañar a la comunidad afectada por los incendios forestales ocurridos en 2025, a través de obras, equipamiento y apoyo a la reactivación económica y turística de la zona.El financiamiento involucra a distintos organismos provinciales que actuaron en la primera línea de respuesta, con la movilización de maquinaria y personal para la apertura de caminos, mantenimiento vial, construcción de cortafuegos y soporte logístico durante la emergencia.Participaron de la jornada los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti; el Superintendente del DPA, Gastón Renda; junto a autoridades provinciales y municipales.