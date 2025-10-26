Votación sin mayores inconvenientes en la Mesa 780

Durante la mañana de este domingo electoral, la Mesa 780 se desarrolla con normalidad y sin mayores inconvenientes. Así lo confirmó su presidente, quien dialogó brevemente sobre el ritmo de la jornada y el comportamiento de los votantes.

“Hasta ahora bien, por suerte es mucho más sencillo el tema del voto”, indicó Marino, al señalar que la mayoría de los electores llega con dudas mínimas, especialmente quienes votan por primera vez. “Ahí los vamos asesorando, pero estamos bastante organizados”, agregó.

Consultado sobre si se presentan muchas consultas al momento de emitir el sufragio, aclaró que la situación es manejable: “No, son pocas. Es más sencillo orientar cómo se vota hoy en día”.





Marino, como autoridad de mesa comentó que ya había tenido experiencia previa como fiscal, comparó el sistema actual con el histórico modelo de múltiples boletas en el cuarto oscuro. “Ahora creo que está todo mucho más controlado y también va a ser mucho más fácil en la hora de contar los votos”, expresó.





De esta manera, la Mesa 780 avanza con un flujo sostenido de votantes y un clima de tranquilidad, en una jornada clave para la definición democrática.

El presidente de mesa, Lucio Ivanov Marino, destacó que el nuevo sistema facilita la orientación a los votantes y agiliza el proceso.