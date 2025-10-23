Zona Andina: capacitan al SPLIF sobre Apeo Dirigido en Bosques Incendiados

La capacitación contó con una parte teórica, que se desarrolló durante el horario de la mañana en el SUM del SPLIF de El Bolsón, y otra parte práctica, programada en horarios de la tarde en la zona afectada por los incendios en Mallín Ahogado, la misma metodología se empleó en ambas jornadas a cargo del Instructor Fernando Quisle.





De esta formación participaron personal del SPLIF de El Bolsón y de Bariloche, que además de profundizar conceptos de apeo dirigido, de la identificación y mitigación de riesgos en estos entornos críticos, recibieron la certificación de este curso.





La entrega de certificados estuvo a cargo de Presidenta del IPAP, Juana Benitez, el Jefe de la Central del SPLIF Marcos Barria, del Presidente del Consejo Deliberante del El Bolsón, Agustín Guasco y el Referente del SPLIF del El Bolsón, Pablo Alcortay.





La capacitación se completará está tarde con más práctica en terreno, en la Reserva Forestal de El Guadal, Mallin Ahogado, en donde los participantes aplicaran lo aprendido en un escenario real de bosque incendiado, lo que les brindara una experiencia invaluable.





A través de este programa, el Gobierno de Río Negro no solo busca reforzar las habilidades técnicas de los participantes, sino también fortalecer su capacidad para tomar decisiones en situaciones complejas y promover el uso seguro de herramientas y equipos de protección. El objetivo es mejorar las competencias del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) y resaltar el valioso servicio que brindan en la protección de los bosques afectados por incendios.

