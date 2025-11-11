Accidente vehicular en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, a través de la Unidad Operativa Zona Sur, informa que en horas de la tarde de hoy se registró un accidente vehicular sobre la Ruta Nacional 40, en la intersección con la Ruta Provincial 81 que conduce hacia la zona de Mascardi.





Un automóvil que circulaba desde El Bolsón en dirección a San Carlos de Bariloche sufrió un despiste, cayendo al arroyo Guillermo. En el vehículo se trasladaban dos jóvenes, quienes resultaron con golpes menores y fueron asistidos en el lugar.





Los primeros en arribar fueron los guardaparques del área, que dieron aviso al personal de la Policía de Río Negro, Gendarmería Nacional y el Hospital Zonal, a donde fue trasladada la mujer para su revisión preventiva.









El Departamento de Conservación del Parque Nacional junto con Guardaparques, abordan los aspectos ambientales del accidente.









La Intendencia recuerda la importancia de circular con extrema precaución por los caminos y rutas del Parque Nacional, especialmente en esta zona montañosa, caracterizada por curvas cerradas, fuertes pendientes y condiciones climáticas variables. Se recomienda mantener siempre la velocidad controlada, respetar la señalización, utilizar el cinturón de seguridad y evitar distracciones durante la conducción.

Fotos gentileza del guardaparque Braian Cabrera